Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların; Marmara’nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin dört-altı derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.