Meteoroloji’den 13 il için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için ‘turuncu kod’ yayınlayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat’ın doğu, Sivas’ın kuzey ve batı, Erzurum’un kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerindeyse çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.