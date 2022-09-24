Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 il için sarı kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bu iller Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Ardahan ve Iğdır.

Harita: MGM

Yağışların Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu’nun doğusunda üç ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.