Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.