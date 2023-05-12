Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon’un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların yurdun İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin dört ila altı derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.