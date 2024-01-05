Meteoroloji’den 11 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Artvin, Bitlis, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye’yi sarı kodla uyardı.

Artvin, Bitlis, Hakkari, Rize ve Van’da kar; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış; Batman’da yağmur; Siirt ve Şırnak’ta hem yağmur hem kar bekleniyor.

Müdürlük bölge sakinlerini sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.