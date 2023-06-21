Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için ‘sarı kod’ yayımlayarak kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Yağışların; İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde biraz artarak, Ege kıyı kesimi, Marmara ve Akdeniz’de mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.