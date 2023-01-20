Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için ‘sarı kod’ yayımlayarak kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Günlük tahmin raporuna göre yağışların öğleden sonra Ege’nin kıyılarında ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.