Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için ‘sarı kod’ yayımlayarak kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre yağışların öğleden sonra Ege’nin kıyılarında ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.