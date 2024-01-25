Meteoroloji ve AFAD 31 kenti uyardı: Kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji ve AFAD’dan çok sayıda il için kuvvetli kar yağışına karşı uyarı geldi.

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AFAD’ın X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan açıklamada, üç bölgede kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji verilerinin kullanıldığı açıklamada “Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” dendi.

Yağışın beklendiği kentler şöyle:

*25 Ocak Perşembe akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu’nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya’nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı.

*26 Ocak Cuma sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri, Osmaniye’nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa’nın ve Mardin’in kuzeyi ile Diyarbakır’ın ve Adıyaman’ın kuzey ve batısının yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı; Şanlıurfa ve Mardin’in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman’ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış.

*26 Ocak Cuma öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar; Erzincan, Tunceli ve Malatya’nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı.