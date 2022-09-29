Meteoroloji raporu: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Trakya, Muğla, Isparta, Antalya çevreleri ile orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinde seyredecek. Ancak yarından itibaren artacak sıcaklıkla birlikte mevsim normallerinin üstü görülecek.

🗓29 Eylül 2022 (Perşembe)

🌡Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fOJIdYz47J — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 29, 2022

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.