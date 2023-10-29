Mete Gazoz bu kez tvnet’e ‘ok attı’

Dünya şampiyonu okçu Mete Gazoz, 100’üncü yıl için hazırladığı görselde Atatürk yerine kendisine yer veren tvnet’e görselin ‘doğru kullanım şekli’ni gösterdi.

Fotoğraf: AA

Albayrak Medya Grubu’na ait tvnet, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırladığı görseli Twitter hesabı üzerinden “Cumhuriyet 100 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” sözleriyle paylaştı.

Görselde, Mustafa Kemal Atatürk yerine milli okçu Mete Gazoz’un yer alması ve beş köşeli yıldızın altı köşeli yaplıması sosyal medyada topa tutuldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dahil çok sayıda kullanıcı “Cumhuriyet’i Mete Gazoz’mu kurdu” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

Gazoz da Twitter (X) hesabından tvnet’in görselini Atatürk fotoğrafıyla alıntılayarak “Doğru kullanım şekli” diye yazdı.

TVNET, tepkilerin ardından görseli kaldırdı.

Tepkilerden bazıları şöyle: