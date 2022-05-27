Metaverse’de kadın avatar cinsel saldırıya uğradı

Metaverse evreninde 21 yaşındaki bir kişinin kadın avatarı cinsel saldırıya uğradı.

Fotoğraf: Vinicius Amano/Unsplash

Meta şirketine ait sanal gerçeklelik platformu Horizon Worlds’de yaşanan olayı kurumsal sorumluluk grubu SumOfUs duyurdu.

Grupta araştırmacı olarak çalışan kişinin yaşadığı olayın Meta’nın Metaverse’teki tehliklerin önüne geçmek için daha iyi bir çalışma planına ihtiyaç duyduğunun göstergesi olduğu ifade edildi.

BBC’ye konuşan şirket Horizon Worlds’de kullanıcıları olumlu bir deneyim yaşayabilmesi için güvenlik araçları olduğunu belirtti. SumOfUs’ın raporunun tamamını görmediğini hatırlatan Meta sözcüsü Horizon Worlds’deki herkesin güvenlik prosedürlerine erişiminin olmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Horizon Worlds şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’daki kullanıcılara açık. Platformdaki avatarla basitleştirilmiş, karikatür benzeri görünümlere sahip.

SumOfUs grubundan kampanya direktörü Vicky Wyatt sanal dünyada olmasına rağmen saldırıların travmatik olabileceğini belirterek “Sanal da olsa kullacılar üzerinde gerçek etkiye sahip” dedi.

Wyatt saldırıya uğrayan araştırmacının ‘bir yandan şoke olduğunu bir taraftan da tamam, bu benim gerçek bedenim değil, bu bir avatar’ diye düşündüğünü anlattı. Bir yandan da ‘bu gerçekten çok çok önemli bir araştırma, bu anın görüntüsünü almalıyım‘ düşüncesiyle hareket ettiğini söyledi.

BBC bir kısmını gördüğü görüntüleri şöyle aktardı: “Araştırmacının avatarı kendisi çektiği için görüş açısında değil. Ancak odada iki erkek avatar var. Biri kadın avatara çok yakın dururken diğeri izliyor. İki erkek rahatsız edici cinsel yorumlar yaparken bir yanda da içkilerini yudumluyor.”