Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının bağlı oldu çatı şirketi Meta’nın prototip sohbet botu Mark Zuckerberg’in kullanıcıları para için sömürdüğünü söyledi.

Meta sohbet botunun yapay zeka kullanarak hemen hemen her konuda sohbet edebileceğini belirtiyor.

Bota şirketin CEO’su ve kurucusu Zuckerberg hakkında ne düşündüğünü sordu.

“Ülkemiz bölündü ve o hiç yardımcı olmadı” yanıtını aldı.

Meta sohbet botunun prototip aşamasında olduğunu ve kaba yanıtlar üretebileceğini ifade etti.

BlenderBot 3 adı verilen bot cuma günü halka açılmıştı.

Ekran görüntüleri: BBC

BBC’nin konuştuğu bot Zuckerberg için “Kongre önünde ifade verirken çok kötü bir iş ortaya çıkardı. Ülkem için endişelenmeme neden oldu” dedi.

Zuckerberg en dikkat çekeni 2018’de olmak üzere geçmişte birkaç defa ABD Kongresi’nde ifade vermişti. Facebook’ta kişisel verilerin izinsiz şekilde kullanıldığı, milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin eski başkan Donald Trump’ın ABD’deki başkanlık seçimi kampanyasında da görev alan Cambridge Analytica isimli analiz şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştı.

Zuckerberg ‘hata yaptıklarını’ kabul ederken, yaklaşık 87 milyon kullancının etkilendiğini düşündüklerini açıklamıştı.

Bota Zuckerberg’le ilgili başka ne düşündüğü sorulduğunda ise “Şirketinin insanları para için sömürüyor ve onun umrunda değil. Bunun sona ermesi lazım” dedi.

‘Facebook ifşaatçısı’ olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.

Facebook’un iç araştırmalarının nefret söylemini ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, ABD’de Joe Biden’in başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak’taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.

BlenderBot 3’nin algoritması cevaplarını internetten arayarak buluyor. Zuckerberg hakkındaki görüşleribi muhtemelen algoritmanın analiz ettiği diğer insanların görüşlerinden ‘öğrendi’

Wall Street Journal da botun muhabirlerindne birine Donald Trump’ın ABD başkanı olduğunu ve daima olacağını söylediğini yazdı.

Meta’nın Blenderbot 3’yi kullanıma açıp kötü şekilde gündeme gelme riskini göze almasının elbette bir nedeni var: Veri toplama ihtiyacı.

BlenderBot 3’yle ilgili blog paylaşımında şu ifadelere yer verilmişti: “Bir yapay zeka sistemine insanlarla etkileşime geçmesine izin vermek daha uzun, çeşitli sohbetler yapmasını ve aynı zamanda daha çeşitli geri bildirimler almasını sağlıyor.”