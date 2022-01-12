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Yaramazlara biraz batar!

Metal sektöründe işverenle işçi anlaştı: Yüzde 65,67 zam

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, işverenle yıllık ortalama yüzde 65,67 oranında zamda anlaşıldığını duyurdu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikası arasındaki görüşmelerde ilk etapta yüzde 12’lik zam teklifi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. İşçiler grev kararı almıştı.


Anlaşmanın detaylarını Pavlak, Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre ilk altı ayda saatlik ücrete yüzde 10 zam yapılacak, buna 3 lira 70 kuruş seyyanen eklenecek.

İkinci altı ayda ise tüm çalışanların saat ücretinde yüzde 30’luk artışa gidilecek.

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