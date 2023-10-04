Meta’dan Avrupalılara reklamsız Instagram ve Facebook aboneliği

Meta, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan kullanıcılar için reklamsız Instagram ve Facebook aboneliği sunmayı değerlendiriyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın Meta kaynaklarından aktardığına göre şirket, aylık 10 avroya (288 lira) reklamsız abonelik sunmaya hazırlanıyor. Şu anki planlamalara göre bu abonelik sadece Avrupalı kullanıcılarla sınırlı olacakken abonelik istemeyenler uygulamaları ücretsiz kullanmaya devam edebilecek.

Aboneliğin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

Meta, Avrupa Birliği’nin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kurallardan dolayı birçok defa ceza yedi. Abonelik fikri de buna karşı ortaya atıldı.