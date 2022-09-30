Meta’da işe alımlar donduruldu, çalışanlar panikte

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın üst şirketi Meta’da işe alımların donduracağı ve yeniden yapılandırma yapılacağı açıklandı. Karar çalışanlar arasında işten çıkarılma paniğine neden oldu.

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Duyuru, reklam verenlerin bir durgunluk beklentisiyle harcamaları kısmasıyla birlikte, birkaç teknoloji şirketinin son aylarda çalışan sayısını azaltmaya zorlanmasının ardından geldi.

Bloomberg’in haberine göre şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, değişiklikler için belirsiz makroekonomik ortamı işaret etti.

Zuckerberg haftalık soru-cevap oturumunda çalışanlara verdiği demeçte, “Ekonominin şimdiye kadar daha net bir şekilde istikrara kavuşacağını ummuştum, ancak gördüğümüz kadarıyla henüz öyle görünmüyor, bu yüzden süreci biraz ihtiyatlı bir şekilde planlamak istiyoruz” dedi.

Reuters’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı habere göre, sosyal medya şirketi bu yıl mühendisleri işe alma planlarını en az yüzde 30 oranında azaltmıştı.

Şirket, mayısta işe alımların dondurulacağını doğrulamıştı, ancak kesin rakamlar belli değildi.