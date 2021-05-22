Messi, Barcelona’da kalıyor

İspanya 1’inci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona’yla sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Arjantinli yıldız Lionel Messi, takımda kalma kararı aldı.
beIN Sports muhabiri Achraf Ben Ayad’ın haberine göre, kontrat uzatma kararı alan Messi’nin ismi Manchester City ve PSG gibi devlerle anılıyordu.
İtalyan basını ise Messi’nin Barcelona’yla iki yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
33 yaşındaki yıldız futbolcunun Arjantin milli takımından yakın arkadaşı Sergio Agüero’nun da Barcelona’ya transfer olması bekleniyor.