Diken

Yaramazlara biraz batar!

Messi, Barcelona’da kalıyor

İspanya 1’inci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona’yla sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Arjantinli yıldız Lionel Messi, takımda kalma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

beIN Sports muhabiri Achraf Ben Ayad’ın haberine göre, kontrat uzatma kararı alan Messi’nin ismi Manchester City ve PSG gibi devlerle anılıyordu.

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İtalyan basını ise Messi’nin Barcelona’yla iki yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

33 yaşındaki yıldız futbolcunun Arjantin milli takımından yakın arkadaşı Sergio Agüero’nun da Barcelona’ya transfer olması bekleniyor.

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