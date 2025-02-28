MESEM'de 2 milyon liralık 'zimmet' operasyonu: 21 gözaltı

Erzurum’da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarına usulsüz kayıt yapıp 2 milyon liranın üzerindeki parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki programlara işverenler ve kamu görevlilerince programa usulsüz kayıt yaptırıldığı, öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin bakanlığa ödetildiği ve 2 milyon liranın üzerindeki paranınsa zimmetlere geçirildiği iddia ediliyor.

Polis, Erzurum başsavcılığının talimatıyla 21 şüpheliye operasyon düzenledi.

Şüphelilerden yedisi emniyetteki ifadelerinin serbest bırakılırken 14’ü adliyeye sevk edildi.

Sık sık ölüm haberleriyle gündeme gelen programda öğrencilere çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa ve ustalık eğitimleri veriliyor.