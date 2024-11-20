Meryem Aybike Sinan: Asrın vebası sosyal medya

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Her yer mezbeleye dönüşmüş aslında. Vicdanların harap olduğu bu zamanın çarkı pislik, öfke, hırs, tamah, hırsızlık, dolandırıcılık, ahlaksızlık çeviriyor biteviye… öylesine çürümüşüz ki kokuyoruz artık!

Asrın vebası sosyal medyadır diyorum.

Bu şeytan buluşuyla toplumsal çürüme hız kazandı. Ama ne hız! Utanma duygusu toplumun sinesinden çalındı. İnsanlar bu veba aygıtının içinde, içlerinden geçen her türlü şeytani hissi, düşünceyi hayata geçirme fırsatını yakaladılar. Ahlaki zaafı olanlar bunun en şedidini bu mecralarda yaşıyor ve yaşatıyor.

Sabahlara kadar sosyal medyada cirit atan kadın, erkek, çocuk ve gençlerin ülkesiyiz biz. Herkesi bir ünlü olma merakı sarmış! Eskiden bu ülkede “ahlak polisi” vardı. Ahlaka mugayir kimseleri anında merkeze götürür ifadesi alınırdı. Uygunsuz durumlara anında müdahale edilirdi. Peki bugün?

Bakınız toplumda infial oluşturan olaylar üzerine geçen gün bir amcamız “Lut kavmine” döndük diye bağırdı. Sahi Lut, Sodom Gomore halkları neden helak oldular? Çünkü ahlaki çürüme artık vicdanları kanatıyordu.

Müslüman olduğunu söyleyen bir toplumun içinde bulunduğu bu şuursuz, bu ahlaki çürüme ve yozlaşma hâli normal diyen var mı? Her geçen gün bu çürümenin daha da derinleştiğini görüyoruz maalesef.

Meryem Aybike Sinan’ın yazısı