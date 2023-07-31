Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor 

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Miha Zajc’la yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada İtalya’nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür’ün de sözleşme imzalamak için İstanbul’a geleceği bildirildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4,5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp açıklamasında, oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a davet edildiği belirtilerek, “2023-2024 sezonu yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, 18 gol atarken 7 de asist yaptı.

Müldür İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Mert Müldür hakkında da şu bilgi verildi: “Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”