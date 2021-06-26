Mersin’de orman yangını: Söndürme çalışmaları dünden bu yana sürüyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA’nın aktardığına göre ilçe merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Kuşçular Mahallesi’nde ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
Dik yamaç, sarp ve engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü bölgeye, Hatay ve Kahramanmaraş’tan da takviye ekipler yönlendirildi.
Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren üç söndürme helikopteri, müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevlerin büyüdüğü bölgeye Adana ve Mersin’den de takviye ekipler yönlendirilmişti.