Mersin’de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından oğlunun doğum gününde öldürüldü

Mersin’de laborant olarak çalışan Dilek Karaman çocuğunu almak için gittiği evde boşanma aşamasında olduğu M.K. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

AA’nın aktardığına göre Dilek Karaman babasıyla kalan oğlunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi M.K’nin Karacailyas Mahallesi’ndeki evine gitti.

Çıkan tartışmada M.K, yanında bulundurduğu tabancayla Dilek Karaman’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman’ın cenazesinin Silifke ilçesinde toprağa verilirken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan Karaman’ın oğlunun doğum günü nedeniyle M.K.’nin evine gittiği öğrenildi.