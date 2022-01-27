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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de denizi kirleten beş gemiye 12 milyon lira ceza

Mersin’de geçen yıl denize atık bıraktıkları belirlenen beş gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza uygulandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasından aktardığına göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri 2021 yılında Doğu Akdeniz’de 226 denetim yaptı.


Denetimlerde, denize atık bıraktığı tespit edilen beş gemiye para cezası kesildi.

Ekiplerin, ‘abanoz’ olarak adlandırılan deniz temizliği aracıyla yaptıkları çalışmalarda 267,93 metreküp atık toplandı.

Bertaraf çalışmaları kapsamında aktarma istasyonlarına taşınan 692 bin 101 ton evsel atık ise elektrik üretiminde kullanıldı.

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