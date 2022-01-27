Mersin’de denizi kirleten beş gemiye 12 milyon lira ceza

HEAL- Sağlık ve Çevre Birliği’nin raporuna göre kömür santralleri 4.8 trilyon sağlık maliyetinin yanı sıra 117 bin 661 erken doğuma, 1 milyon 247 bin çocukta bronşit vakasına, 62 milyon iş günü kaybına da yol açtı.