Mersin’de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon lira ceza

Mersin’de, son 35 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza uygulandı.

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Büyükşehir belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen deniz denetim ve temizlik çalışmaları sayesinde denizlerin korunup, çevresel atıkların deniz canlılarına verdiği zararın asgariye indirildiğini açıkladı.

Açıklamada, üç deniz denetim teknesi, deniz süpürgesi ve fiber teknenin yanı sıra deniz yüzeyinden çöp toplayan personelle kapsamlı temizlik yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda denizde drone’la yapılan denetimlerde de denizi kirleten gemilere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, 2019’un nisan ayından bu yana 33 gemiye para cezası kesti.