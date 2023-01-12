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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de bir kadın evli olduğu erkek tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

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AA’nın haberine göre Mehmet E., Çağlayan Mahallesi 1001. Sokak’taki evlerinde kıskançlık gerekçesiyle Emine E.’yle tartışmaya başladı.


Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emine E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet E. evin yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.

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