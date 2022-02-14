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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de 10 milyon değerinde balina kusmuğuna el kondu

Mersin’de, bir araçtaki aramada yurda yasadışı yollarla getirildiği belirlenen 42 kilo 750 gram ‘sperm balinası kusmuğu’ bulundu. Diğer adı ‘ambergris’ olan, parfüm endüstrisinde kullanılan balina kusmuğuna el kondu.

Fotoğraf: Indian Express (arşiv)

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kozmetik sanayisinde kullanılan ve balinanın bağırsaklarından çıkarılan kül renginde bir taş olan ambergrisin kaçak yollarla kente getirildiğini tespit etti.


Maddeyi pazarlamaya çalıştığı iddia edilen F.A.’nın aracını ve ikametini arayan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen ambergris buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İspermeçet balinası da denen sperm balinasının kusmuğu, yediği yiyeceklerin artıklarını sindirim sistemlerinin 2-10 gün içinde çalışarak arta kalan fazlalıkları ağızlarından kusarak çıkarmasıyla oluşuyor. Bu bol yağlı ve kolesterol içerikli kusmuğa ambergris deniyor. Parfüm üretenlerin vazgeçilmezlerinden olan madde, bulunması zor olduğu için çok değerli.

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