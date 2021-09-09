Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Fırtına nedeniyle petrol sızıntısı sahillerimizi de vurabilir

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yarın öğle saatlerinde beklenen fırtınadan dolayı kent sahiline Akdeniz’deki petrol sızıntısının gelebileceğini söyledi.

Suriye’deki petrol sızıntısı. (Fotoğraf: Twitter)

Suriye hükümeti geçtiğimiz haftalarda, Baniyas termik santralindeki bir yakıt deposundan ‘kazara’ sızıntı olduğunu söylemiş; ertesi gün, devlete ait Sana haber ajansı, sızıntının yaklaşık 20 kilometre kuzeydeki Jableh kasabasına ulaştığını bildirmişti.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, sızıntının İskenderun ve Mersin Körfezi’ne girme ihtimalinin yüksek olduğunu aktarmıştı.

Meclis toplantısında kentte yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın beklendiği ve etkisini ertesi güne kadar sürdürebileceği yönünde uyarıda bulunan Seçer, şunları kaydetti: “Fırtına nedeniyle petrol sızıntısının tahribatı sahillerimizi de vurabilir, kıyılarda petrol kirliliği görebiliriz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin bugünkü kontrollerinde herhangi bir şeye rastlanmadı ama hazırlıklıyız.

Belediye olarak bir deniz süpürgesi, üç deniz denetim teknesi, 200 metre deniz bariyeri, 100 yağ ve petrol emici ped ve tek kullanımlık tulum ve eldivenlerimiz kullanıma hazır bulunuyor. Herhangi bir tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz.”