Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık düzenlemesinde değişik

Merkez Bankası (MB), zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

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Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre daha önce bireysel hesapları kapsayan dövizden TL’ye dönüşümde belli oranı yakalama şartına tüzel kişi ve şirket hesapları da dahil edildi.

Dünya gazetesinin haberine göre döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü de artırıldı. Daha önce dönüşüm oranı yüzde 5’in altında kalan bankalar ilave beş puan, dönüşüm oranı yüzde 5-10 arası olan bankalar ilave yüzde 3 zorunlu karşılık tesis ediyordu.

Artık dönüşüm hedefi yüzde 10’un altında kalan bankalar yüzde 5, yüzde 10-20 arasında olan bankalar yüzde 3 ilave zorunlu karşılık ayıracak. Düzenleme değişikliği 2 Eylül 2022’de geçerli olacak ve mevduat/katılım bankaları düzenleme değişikliği kapsamında tesislerine 16 Eylül 2022’de başlayacak.