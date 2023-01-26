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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan yurt dışı kaynaklı dövizini TL’ye dönüştüren şirketlere destek

Merkez Bankası (MB), yurt dışından elde ettiği dövizi MB’ye satan şirketlere dövizden TL’ye dönüşüm desteği verecek.

Fotoğraf: Reuters

MB tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bu yıl için açıklanan para politikası ve liralaşma stratejisine atıfta bulunularak ‘ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına’ karar verildiği belirtildi.


Açıklamaya ve resmi gazetede yayımlanan ‘Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e göre şirketlerin dış kaynakları dövizlerinin MB’ye satışı sırasında, MB tarafından belirlenen bir süre boyunca döviz alımı yapmamaları taahhüdü karşılığında, TL’ye çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği verilecek.

Ayrıca getirdikleri dövizin en az yüzde 40’ını MB’ye satan bankalar, MB’ye satılmayan dövizi kur korumalı dönüşüm hesabına koymaları ve MB tarafından belirlenen süre boyunca sattıklarından fazla döviz almama taahhüdünde bulunmaları halinde yine yüzde 2 döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek.

Şirketler taahhütlerini yerine getirmezse MB kaynaklı kredi kullanım talepleri bir yıl süreyle kabul edilmeyecek. Ayrıca dönüşüm desteğinin ihlal edilen süre için verilen bölümü geri tahsil edilecek.

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