Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası
Fotoğraf: AA

MB haftalık para ve banka istatistiklerine göre brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı.


Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak’ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleriyse 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Böylece MB rezervleri toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

MB rezervleri Ocak 2023’ten beri şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
03.01.202565.34592.588157.933
10.01.202566.02194.426160.447
17.01.202566.51196.791163.303
24.01.202568.23299.328167.560

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 7,3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

SON HABERLER

Rapçi 'Sansar Salvo' için tahliye kararı

‘Sansar Salvo’ adıyla tanınan Ekincan Arslan, babasına karşı ‘basit yaralama’ suçundan yargılandığı davada yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak Arslan’ın tahliyesine karar verdi.