Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

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MB haftalık para ve banka istatistiklerine göre brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak’ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleriyse 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Böylece MB rezervleri toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

MB rezervleri Ocak 2023’ten beri şöyle (milyon dolar):