Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası (MB), vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75’e çıkarıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MB’nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.

Çok okunan Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.