Merkez Bankası anketinin sonuçları ‘gerçekçi’ bulunmadı

Merkez Bankası (MB) piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 38,55. Katılımcıların 12 ay sonrası için faiz beklentisi yüzde 19,30’ken, dolar/TL kuru yıl sonu beklentisi 26,18 oldu.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara’ysa bu anketi gerçekçi bulmayarak, farklı katılımcıların dahil edilmesini önerdi.

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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 38 katılımcıyla haziranda düzenlediği anketin sonuçlarını yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81’e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE’deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

Dolar/TL beklentisi

TÜFE’de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84’ten 30,65’e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74’ten 18,12’ye çıktı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 26,18 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 24,61’den 28,99’a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 38,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 40,3 milyar dolar oldu. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisiyse 27 milyar dolar oldu.

Politika faizi beklentisi

Ekonomide büyüme beklentisi yüzde 3,7’den 3,8’e çıkarken, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,6’dan 4,5’e geriledi.

Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin ay sonu beklentileri yüzde 17,56 olurken, üç ay sonrasına dair beklentiler yüzde 21,65 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 19,30 düzeyinde oluştu.

‘Daha gerçekçi katılımcıları dahil edin’

Bu verileri Twitter’dan paylaşan Hakan Kara, şunları yazdı: “TCMB’nin yeni yönetimine önerim, hızlıca itibar tazelemek istiyorlarsa, bu ankete daha gerçekçi tahmin veren katılımcıları da dahil etmeleridir. Doğru politika doğru ölçümden başlar.”