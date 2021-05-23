Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merdan Yanardağ: Sedat Peker çetesi, sınırları zorlamaya başlamış olacak ki harcanmak istendi

Düzenin mafyalaşması, bir çöküş ve çürümeye işaret eder. Sürdürülebilir bir siyasal ve toplumsal düzenin ortadan kalkması anlamına gelir. Böyle bir tablo; ahlaki, siyasal, kültürel ve toplumsal bakımdan bir tükeniş demektir. Başka anlamı yoktur.

Türkiye’de son iki haftadır patlayan Sedat Peker olayı, ancak yukarıda çizmeye çalıştığım bu geniş çerçeve içinde ele alınırsa bir anlam kazanabilir.
Sedat Peker ve grubunun tasfiye edilmek istendiği, onun yerine başka ve daha kontrol edilebilir (A. Çakıcı gibi) bir çetenin geçirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. AKP iktidarının bütün kirli işlerinde kullanılan; sokak hakimiyeti için gerektiğinde devreye sokulmak üzere hazır bekletilen; parti içi ihtilaflarda bile iş / görev verilen Sedat Peker çetesi, sınırları zorlamaya başlamış olacak ki, harcanmak istendi.

Reklam

Merdan Yanardağ’ın yazısı

SON HABERLER

Bir nefeste mutluluk

Google’ın yapay öğrenme alanında çalışan kıdemli mühendislerinden Mustafa İspir, meditasyonun bilim ve eğitim dünyasındaki, Silikon Vadisi’ndeki ve kendi hayatındaki yerini anlattı.

Çocuk Kitaplığı / Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri: Kalp kırıklığına sıcak çareler

Kalp kırıklığı, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin hepimizin zaman zaman yaşadığı ve baş etmekte zorlandığı duygulardan biri. Kalp kırıklığı hissini, yaşanmışlıkların fazlalığı nedeniyle yetişkinler olarak daha yoğun ve sık olarak yaşasak da, bu duygu çocuklar için de sıklıkla karşılaşılan ve bana kalırsa onlar açısından çözmesi daha zor bir durum.
Çınar Yayınları tarafından yayımlanan Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri isimli kitap nerdeyse bu durum için bir nevi ilaç niteliğinde denebilir.

İBB’nin ‘TÜRGEV kararı’ iptal

İdare mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurtlarına ilişkin aldığı ‘sözleşmenin feshedilmesi’ karanını iptal etti.