Merdan Yanardağ: Savaş, solu ikiye bölmüş görünüyor

Ukrayna-Rusya savaşı, daha doğru bir ifadeyle Rusya-NATO çatışması ya da hegemonya mücadelesi, toplumun yanı sıra solu da ikiye bölmüş görünüyor. Bazı sol/sosyalist entelektüeller de romantik bir savaş karşıtlığı ile somut durumun diyalektik bir yöntem ve tarihsel materyalist bir perspektifle ele alınması arasında salınıyor.
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Göz tansiyonunuza baktırdınız mı?
Glokom (göz tansiyonu) hastalarının yarısının henüz tanısı yok. Göz içi basıncının artmasına bağlı görme siniri hasarı olarak tanımlanan glokom, körlük nedeni hastalıklar içinde katarakttan sonra ikinci sırada geliyor. Tüm körlüklerin yaklaşık yüzde 10’undan glokom sorumlu.
Genç hekimler: Bir cumhurbaşkanı ülkedeki duruma nasıl bu kadar yabancı olabilir?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktorlar için “Giderlerse gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz” sözlerinin karşılığı sahada yok.
Deltacron: Nedir, nerelerde görüldü, endişelenmeli miyiz?
Günlük hayatın Covid-19 tedbirlerinden ‘sıyrılıp’ neredeyse normale döndüğü bugünlerde adını duymaya başladığımız Deltacron varyantı nedir, nerelerde görüldü, ne kadar endişelenmeliyiz?
Unkapanı Köprüsü çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı
Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle yeniden kapatıldı. Köprü, dün yine aynı sebeple kapatılmıştı.
Kılıçdaroğlu, faturasını ödeyemeyen Moda Sahnesi’nde: Bahçeli’nin kandilini verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek gelen elektrik faturasını ödemeyen Moda Sahnesi’ni ziyaret etti.