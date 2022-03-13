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Yaramazlara biraz batar!

Merdan Yanardağ: Savaş, solu ikiye bölmüş görünüyor


Ukrayna-Rusya savaşı, daha doğru bir ifadeyle Rusya-NATO çatışması ya da hegemonya mücadelesi, toplumun yanı sıra solu da ikiye bölmüş görünüyor. Bazı sol/sosyalist entelektüeller de romantik bir savaş karşıtlığı ile somut durumun diyalektik bir yöntem ve tarihsel materyalist bir perspektifle ele alınması arasında salınıyor.

Merdan Yanardağ’ın yazısı


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