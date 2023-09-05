Merdan Yanardağ: CHP’nin çekildiği alan solda büyük bir boşluk halinde duruyor

CHP’ye oy veren yüzde 10’luk bir toplum kesiminin daha sol seçeneklere açık oluğunu da unutmamak lazım. Geçmişte baraj altında kalmasın diye HDP’ye (aynı geleneğe mensup partilere) oy verenler de, son seçimlerde 51 ilde yarışa katılan TİP’e verilen yüzde 3 civarındaki oylar da çoğunlukla bu kesimden gelir. Sosyalist hareketin 1960 ve 70’lerdeki yükselişinin bakiyesidir bu toplam. Daha da yükselmeye açıktır.

İşte bu nedenle CHP’nin cumhuriyet ve laikliğe etkin bir şekilde sahip çıkmayışı bir yandan Zafer ve Memleket partisi gibi milliyetçi partilere bir kayışa -az da olsa- yol açabildiği gibi, daha sola kayma potansiyelini de içinde taşıyor. CHP’nin çekildiği alan, solda büyük bir boşluk halinde duruyor: Siyasetin önemli sorunudur.

Merdan Yanardağ’ın yazısı