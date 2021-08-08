Merdan Yanardağ: AKP iktidarı tarihinin en güçsüz döneminden geçiyor

Bütün kamuoyu araştırmaları, kendisini bugüne kadar, “muhafazakâr demokrat” diye yutturmaya çalışan siyasal İslamcı iktidarın gideceğini gösteriyor.

Tablo açık; AKP iktidarı, tarihinin en güçsüz döneminden geçiyor.

Ülkede fiilen bir ikili iktidar oluşmuş durumda.

Merkezi iktidarın beceriksiz, basiretsiz, akıl ve bilim dışı tutumu, ülkenin varlıklarını tehlikeye düşürdükçe, muhalefetin elindeki yerel yönetimler öne çıkarak boşlukları dolduruyor.

Ancak, AKP eski iktidar gücünü yitirse bile, toplumda güçlü olduğu yönündeki algıyı sürdürmeye, dahası yeniden üretmeye çalışıyor.

Gel gelelim, olgular ile algı arasındaki çelişki artık yönetilemez duruma geliyor.

AKP’nin iktidar hırsı ile örgütsel, ideolojik, kültürel ve siyasal kalibresi arasındaki mesafe, giderek bir uçuruma dönüşüyor.

AKP’nin gücü artık bir algıdan ibarettir.

İktidar, suni bir denge üzerinde duruyor.

Merdan Yanardağ’ın yazısı