Mercedes’in iki modeline 700 bin liranın üstünde zam

Mercedes’in elektrikli otomobil modellerinden EQA 708 bin lira, EQB ise 740 bin lira zamlandı.

Fotoğraf: Mercedes

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar, otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Her gün farklı bir otomobil grubuna zam geliyor.

Bu zamlar Mercedes’in iki elektrikli modeline de yansıdı. Söz konusu zammı Twitter’dan duyuran otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, özel tüketim vergisindeki matrah düzenlemesine dikkat çekerek bunun ‘gizli zam’ olduğunu yazdı.

Özpeynirci’nin mesajı şöyle: “Mercedes’in mayıs sonunda fiyatları açıklanan, temmuz ayında ise teslim edilmeye başlayan elektrikli EQA modelinin fiyatı 708 bin, EQB modelinin fiyatı ise 740 bin TL zamlandı. Bu zamda kurlardaki artışın dışında %10 olan ÖTV’sinin %40’a çıkması etkili oldu. Hep diyorum ÖTV’de ‘matrah sistemi’ gizli zamdır.”