‘Mercedes Kadir’in hikayesi film oluyor

Malatya’da, gününü ‘araba’ zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve üç yıl önce hayatını kaybeden ‘Mercedes Kadir’ lakaplı Fatih Kaydı’nın hikayesi, beyazperdeye aktarılacak.

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Akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçirdiği için halkın ‘Mercedes Kadir’ lakabını taktığı Kaydı, solunum yetmezliğinden 36 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yönetmen Serdar Akar, Kaydı’nın hikayesini film yapmaya hazırlanıyor.

Kaydı’nın çok ilginç, renkli ve uğurlu bir karakter olduğunu belirten Akar, oyuncu seçimiyle ilgili görüşmelerinin sürdüğünü, senaryo üzerinde çalıştıklarını söyledi:

“Biz onu filmimizde bir SMA hastası çocukla olan ilişkisiyle ilişkilendirip anlatmak istiyoruz. Bu film ilgi çekerse de zamanında yaşarken kurtardığı gibi inşallah vefat ettikten sonra da hayat kurtarmaya devam etmiş olacak Mercedes Kadir. Hem kendi kişiliği hem senaryodaki bu yardımseverliği benim çok hoşuma gitti.”

Akar, Kaydı’nın birebir hayat hikayesi yerine daha renkli yönlerini öne çıkaran bir film düşündüklerini ve çekimlerine ağustos ayında başlamayı planladıklarını kaydetti.

Yapımcı senarist Gökhan Demirci de film için dört aydır hazırlık yaptıklarını, şu anda da mekanların seçimi için çalıştıklarını belirtti.