Mercedes dünyanın en pahalı arabasını sattı

Mercedes dünyanın en pahalı arabasını sattığını doğruladı: Yalnızca iki tane bulunan 1955 Mercedes-Benz SLR’dan biri.

Fotoğraflar: Mercedes

Alman otomotiv üreticisi Mercedes Benz’in koleksiyonunda bulunan araç 135 milyon avroya (2,2 milyar lira) satıldı.

Koleksiyon arabalarının kaydını tutan Hagerty şirketi ve Mercedes’in açıklamasına göre bu fiyat en pahalı araba olduğu anlamına geliyor.

Satıştan elde edilen gelir, dünya çapında burs sağlayacak Mercedes-Benz fonu kurmak için kullanılacak.

Rekor kıran araba yalnızca iki tane bulunan 300 SLR Uhlenhaut Coupe prototiplerinden biri. 67 yıllık araçlara o dönem Mercedes’in baş mühendisi olan Rudolf Uhlenhaut’un adı verildi.

Yalnızca davetiyeyle katılımın mümkün olduğu kapalı açık artırmanın 5 Mayıs’da Almanya Stuttgart’daki Mercedes-Benz müzesinde yapıldığı belirtildi.

Daha önceki rekor 2018’de 70 milyon dolara satılan 1963 Ferrari 250 GTO modelline aitti.