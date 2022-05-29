Mensur Akgün: Dengeyi kurmak, göçlerin nedenlerini kaldırmakla mümkün

Nereden baktığınıza bağlı olmakla birlikte tedbiri alan da, tedbir alınan da haklı. Tedbiri alan kendi düzenini, esenliğini korumak, aidiyetine sahip çıkmak, toplumsal yaşamını bildiği ve alıştığı biçimde sürdürmek istiyor. Tedbir alınansa hayatını kurtarmak, daha iyi şartlar altında yaşamak.

Dengeyi kurmak derseniz ancak kitlesel toplumsal göçleri ortaya çıkartan nedenleri ortadan kaldırmakla mümkün. Savaşlar bitmediği, yenilerinin çıkması önlenemediği, küresel gelir dağılımındaki adaletsizlik ortadan kalkmadığı sürece de imkansıza yakın.

Doğal olarak demokrasi ve siyasal istikrar da önemli. Teşvik edilmesi, insan hakları ihlallerinin hakları ihlal edilen insanlar kadar yaratacağı sismik siyasi sarsıntılar açısından da düşünülmesi, ciddiye alınması gerekiyor.

Mensur Akgün’ün yazısı