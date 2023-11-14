Menkul kıymet şirketi halka arz edilecek

Marbaş Menkul Değerler AŞ halka arz edilecek.

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halkaarz.net’in aktardığına göre Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (GEDIK), bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler AŞ’nin paylarının halka arz edilmesi için gerekli izinleri aldığını açıkladı.

Marbaş Menkul’ün kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 10 Kasım’da onaylandı.

Şirket, halka arz süreciyle ilgili detayları daha sonra açıklayacak.

Bağlı ortaklık, ortak olunan şirkette yüzde 50’den daha fazla oy hakkına sahip olunan durumlar için kullanılıyor.