Memura yönelik ‘yalaka’ sözü hakaret sayılmadı

Gittiği kamu kurumunda memurlara yönelik, “Sizler yalakasınız” ifadesini kullanan vatandaşa verilen mahkumiyet kararını Yargıtay bozdu.

İHA’nın haberine göre gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen vatandaş, “Sizler yalakasınız” dedi. Memurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan vatandaş ‘tehdit‘ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

‘Tehdit‘ suçundan, iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılan sanık, ‘yalaka‘ sözü sebebiyle hakaret suçundan da mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, ‘tehdit’ suçundan verilen cezayı onarken, ‘hakaret‘ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Oybirliğiyle alınan kararda şöyle dendi: “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen ‘Sizler yalakasınız’ şeklindeki sözlerin, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”