Memleketin aynası mı? Diyarbakır’da hayat borçla dönüyor

Son bir yılda Diyarbakırlıların yüzde 95’inin alım gücü geriledi. Kent halkı hayatını borçla sürdürüyor.

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Diyarbakır merkezli Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 11-14 Nisan 2022 tarihlerinde ikisi yerel toplam beş zincir marketin çalışanları ve bu şubelerde alışveriş yapan 104 yurttaşla yüz yüze konuşarak ‘Diyarbakır Ekonomi Raporu’ hazırlardı.

Araştırmaya katılan görüşmecilerin 27,9’u son bir yılda hanesinde en az bir kişinin işsiz kaldığını söyledi. Katılımcıların yüzde 97,1’iyse ekonomik krizden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 24’ü son bir yılda farklı ihtiyaçları nedeniyle kredi çekti, yüzde 42,3’ü borç aldı. Yüzde 55,8’i hala borçlu. Ankete katılanların yüzde 95,2’sinin son bir yılda alım gücü azaldı.

Düşen alım gücü sonuçlara da yansıdı. Katılımcıların yüzde 42,3’ü faturalarını ödemekte zorlandı. Yüzde 31,7’lik kesim temel ihtiyaçlarını, yüzde 26’lık kesim sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Yüzde 51’lik bir kesimse aile veya akraba desteğine ihtiyaç duyar hale geldi.

Artan maliyetlerle baş etmek için bazı ihtiyaçlardan feragat etme yöntemine gidildi. Katılımcıların yüzde 63,5’i son bir yılda giyim, gıda ve ev eşyası almayı bıraktı.