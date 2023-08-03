Memduh Bayraktaroğlu: Ülkemiz, ‘Argumentum ad hominem’ ülkesi haline getirildi

Ülkemiz, ‘Argumentum ad hominem’ ülkesi haline getirildi. Nereden mi çıkardım? Haber kanallarındaki tartışma programlarından. Hem iktidar gazetecileri muhaliflerine uyguluyorlar bu absürt yöntemi. Hem de (Sözde) muhalif gazeteciler, iktidar yandaşlarına uyguluyorlar. İktidar yandaşı ya da (sözde) muhalif gazeteci bir konuda görüş belirtiyor. Yani: Fikrini söylüyor. Karşı tarafın fikre karşı söyleyeceği bir fikri, bir görüşü olmadığı için.

Elini masaya ya da önündeki sehpaya hızla vuruyor: “Ben senin cemaziyelevvelini bilirim…” Fikrine fikirle karşılık verilmeyen gazeteci (Haklı olarak) öfkeleniyor. Karşısındakini mahcup edecek bir espriyle karşılık vermek yerine bu defa da o başlıyor: “Senin kimlerden nasıl nemalandığını anlatırsam sokağa çıkamazsın…” Sözümün özü canlarım ülkemizde Ad Hominen gazeteci sayısı: Küfür değil fikir sahibi gazeteci sayısından çok fazla olduğu için: Demokrasi gelişemiyor.

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı