Memduh Bayraktaroğlu: Türkiye, devlet ajansı açısından halen güvenilir değil

Gördüğümüz şu ki: Türkiye, Devlet Ajansı (AA) açısından halen güvenilir bir ülke değil…

Bir ülkenin Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Milli Haber Ajansı halkın değil, tek kişinin hizmetine girmişse:

O ülkede demokrasiden ve seçim tercihlerinde özgürlükten söz edilemez…

Bu satırları yazmaya başladığımda AA’ya göre Erdoğan ilk turda kazanıyordu…

ANKA Haber Ajansı’na göre ise Kılıçdaroğlu öndeydi…

Ancak seçim ikinci tura kalıyordu…

Çünkü Sinan Oğan %5’in üzerindeydi…

Böylece: İki favori adaydan birinin ilk turda kazanmasını engelliyordu…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı