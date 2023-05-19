Memduh Bayraktaroğlu: Kemal bey düşmanı eski CHP milletvekilleri

Dün, Gürsel Tekin’i dinledim SZC TV’de. Bir cümlesi bile ne kadar haklı olduğumu göstermeye yetti…

Çünkü şöyle dedi Tekin: “İstanbul’da 1 milyon 300 bin seçmen sandığa gitmedi…”.

Tekin, nezaketinden olacak… Sandığa gitmeyen seçmenlerin kimler olduğunu söylemedi…

Ama ben bir kez daha söyleyeyim: O, 1 milyon 300 bin seçmenin sandığa gidip Kemal Bey’e oy vermesini engelleyenler, onu FETÖ’cülerle ve PKK ile ilişkilendiren CHP’li kimi kanaat önderlerleriyle Kemal Bey düşmanı CHP eski milletvekilleridir…

Bitmedi… İstanbul’u sokak sokak bilen…

Her muhtarla tanışan, sandığa gitmeyen 1 milyon 300 bin seçmenle yüz yüze görüşüp onları ikna edebilecek olan Gürsel Tekin’e CHP yönetiminin verdiği yeni görev ne biliyor musunuz?

Çok üzülecek hatta kahrolacaksınız ama söyleyeyim…

Seçim çalışmalarını: Kemal Bey’in ilk turda %54 oy aldığı Kars’ta yapmak…

Bu nasıl bir akıl ey efendiler? Ne yani?..

Lig sonuncusuyla oynadığınız karşılaşmada sahaya sürdüğünüz Messi’yi final maçında kulübede mi oturtacaksınız? Yuh yani!..

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı