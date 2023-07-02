Memduh Bayraktaroğlu: İyi ki TÜİK var

İTO verilerine göre, haziran ayında İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 55,19…
Aylık enflasyon ise yüzde 3,46 oldu. Haziran, temmuz ve ağustos ayları, Türkiye ekonomisinde enflasyon oranının mevsimsel nedenlerle ‘en düşük’ olduğu aylardır…
İktidara desteğiyle bilinen İTO bile İstanbul’da aylık enflasyon oranını %3.46 bulmuşsa…
Kış aylarında yaşanacak fiyat artışlarını düşünmek bile istemiyorum…
Neyse… İyi ki TÜİK var. Nasıl olsa bir kolayını bulur…
Haziran enflasyonunu yüzde 1 ya da altına düşürmeyi başarırlar…