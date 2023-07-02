Diken

Yaramazlara biraz batar!

Memduh Bayraktaroğlu: İyi ki TÜİK var

İTO verilerine göre, haziran ayında İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 55,19…

Aylık enflasyon ise yüzde 3,46 oldu. Haziran, temmuz ve ağustos ayları, Türkiye ekonomisinde enflasyon oranının mevsimsel nedenlerle ‘en düşük’ olduğu aylardır…


İktidara desteğiyle bilinen İTO bile İstanbul’da aylık enflasyon oranını %3.46 bulmuşsa…

Kış aylarında yaşanacak fiyat artışlarını düşünmek bile istemiyorum…

Neyse… İyi ki TÜİK var. Nasıl olsa bir kolayını bulur…

Haziran enflasyonunu yüzde 1 ya da altına düşürmeyi başarırlar…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Dille ilgili takıntılar

Editörlüğe başladığımda bazı takıntılarım vardı, zamanla yenileri eklendi. Herhalde okurken oluştu bunlar, bazı kelimeleri, kullanımları seçtim, bazılarının üstünü çizdim…

Orada bir demokrasi var uzakta, gitmesek de görmesek de…

MURAT SEVİNÇ Yedinci eleştiri yazısı Bir önceki yazının dipnotunda Merdan Yanardağ konusunu ayrıca yazacağımı söylemiştim. Yanardağ’ın tutuklanmasına biraz daha geniş bir çerçeveden bakmayı öneriyorum çünkü yüz yüze kaldığı muamele, iktidarıyla muhalefetiyle demokrasi ve hukuk düşüncesinin Türkiye’deki halini gösteren dört başı mamur bir örnek niteliğinde. Başlarken, insan hakları söz konusu olduğunda her şeyin, ‘turnusol’ işlevi gören […]

Atardamar tıkanıklığı, ‘vitrin hastalığı’ yapabiliyor

Yolda yürürken birden göğüs veya bacak ağrısı hissetme, durma ve birkaç dakika dinlenme ihtiyacı, ‘vitrin hastalığı’nın belirtisi olabilir. Ağrıyı çekenlerin, genellikle vitrinlere bakıyor gibi yaparak geçmesini beklemesi nedeniyle bu isim verilse de aslında sebebi atardamar hastalığı.