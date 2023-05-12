Memduh Bayraktaroğlu: İktidar beslemesi troller İnce’yi de mağdur etti

Muharrem İnce’yle ilgili olduğu iddia edilen görüntülerin… İktidarın “iletişimden sorumlu bölümünün bir oyunu” olduğunu söylerken de amacım: Algı yaratmak değil…

Gerçeği haykırmaktı… İktidardan beslenen sosyal medya trolleri:

“Bir taş atalım, iki kuş vuralım” uyanıklığının anlaşılmayacağını zannettiler…

Ama yemedik… Öncelikle…

Görüntülerin, Ali Yeşildağ hesabından yayınlanacağı balonu uçurdular…

Vuracakları birinci kuş… Sosyal medyayı takip eden kararsızları Erdoğan aleyhine etkileyen Ali Yeşildağ’ı:

İtibarsızlaştırmak… Bel altı kasetleriyle:

“Adi bir şantajcı” olduğu algısını yaratmaktı…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı