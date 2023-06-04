Memduh Bayraktaroğlu: Herkese ders olsun

Son bir yıl içinde iktidara destek veren üç çok ünlü ve (Eski) solcu gazeteci/yazar hayatını kaybetti…

Hıncal Uluç… Mehmet Barlas… Engin Ardıç…

Üçü de Sabah’ta yazıyorlardı ve ne acıdır ki muhalif medyada…

Arkalarından çok kötü şeyler yazıldı, söylendi…

1990’lı yıllarda iktidar lehine yazan (eski solcu) gazeteci/yazar Yavuz Gökmen geldi aklıma…

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’e:

“Sarı saçlı güzel kadın” diyor…

Onu medyadan ve politikadan gelen saldırılara karşı koruyordu…

Bugünün muhalifleri bu dönemin muktedirinden ne kadar nefret ediyorlarsa o günün muhalifleri de o günün muktedirinden o kadar nefret ediyorlardı.

Ama hiçbir muhalif yazar Yavuz Gökmen’in ardından kötü bir şey yazmadı…

Neden mi?..

Çünkü…

O dönemin muhalifleri…

Yavuz’un iktidardan yana oluşunu:

“Samimi” buluyorlardı…

SABAH’ın ölen üç yazarının ise bencil hesapçı ve çıkarcı olduğuna inanıyorlardı…

İktidar ya da muhalif tüm meslektaşlara: Ders olsun…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı