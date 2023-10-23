Memduh Bayraktaroğlu: Gelecek için beni umutlandıran işte bu

Bilinir ki: Az gelişmiş ülkelerde, gelişmiş bir hukuk devleti olmadığı için: Bencil hesaplarının peşinde koşan güçlülerin vicdanı yoktur… Vicdanı olanlar ise güçsüzdür… Vicdan sahibi güçsüzler: Adalet için: Bencil hesaplarının peşinde koşan güçlülerle mücadele ederken… Tabii ki kişiyi ya da kurumu değil… Hak, hukuk ve adaleti savunur… Bencil hesaplarının peşinde koşan güçlüler ise: Adalet ararken muktedirin ayaklarına basan güçsüzleri: “Köpekleri” olarak gördükleri sözde hukuka/sözde hukukçulara ısırtırlar… Gelecek için beni umutlandıran ise… İşte bu: Siyasi, sosyal, iktisadî ve hukukî vahşetin çıktığı nokta… Çünkü bu kötülüklerin de… İktisatta olduğu gibi bir: İşba (Doyum) noktası olduğuna olan inancım… Çetin Altan ustayı bir kez daha anayım: “Enseyi karartmayın, güzel günler göreceğiz…”

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı